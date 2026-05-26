Tra Parma e provincia oltre 6.500 persone affette da Alzheimer

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Parma e provincia, più di 6.500 persone sono affette da Alzheimer. La regione dell’Emilia-Romagna conta circa un quarto della popolazione con più di 65 anni, mentre l’invecchiamento della popolazione aumenta il numero di casi di demenza. La crescita di queste patologie rappresenta una delle principali sfide per il sistema sanitario locale.

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L’invecchiamento della popolazione sta trasformando la demenza in una delle principali sfide sanitarie dell’Emilia-Romagna, dove quasi un abitante su quattro ha più di 65 anni. In provincia di Parma le persone seguite dai Centri disturbi cognitivi e demenze del territorio e dell’Ospedale Maggiore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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