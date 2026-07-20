La nuova versione dell’ Odissea firmata da Christopher Nolan sta spopolando al cinema, dividendo il pubblico tra chi ha amato questa rilettura moderna e chi invece denuncia una mancanza di rispetto verso la fonte originale dell’opera cinematografica. Uno scontento che riguarda soprattutto il modo in cui il regista ha deciso di concludere la sua Odissea, scostandosi da quello che si può leggere nel poema epico di Omero. Nel portare sul grande schermo l’epopea di Ulisse (interpretato da Matt Damon ), il regista di Oppenheimer non si è accontentato di trasporre il viaggio del prode Odisseo, riproponendo le tappe pedisseque del suo viaggio verso casa, ma ha voluto dare all’opera una lettura precisa e attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Odissea, la spiegazione del finale e perché Nolan lo ha cambiato

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ODISSEA | IL NUOVO TRAILER DEL FILM DI CHRISTOPHER NOLAN

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Cosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell'Odissea di NolanIl film di Christopher Nolan, previsto nelle sale il 16 luglio, sta generando reazioni contrastanti tra i fan dell'opera.

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Su un allegato di Repubblica ho trovato l’interessante spiegazione di Christopher Nolan circa la ricostruzione storica per la quale ha optato in #Odissea. Per chi ha scelto di vedere il film prima di giudicarlo (!) mi sembra un punto di vista fondato e condivisibile: x.com

Odissea, il finale del film spiegato: la civiltà che crolla e il discorso generazionaleSe l'aderenza storica al cinema non è richiesta (altrimenti non esisterebbe il valore del racconto), Christopher Nolan ne l'Odissea ha lucidamente smussato il finale del poema omerico. Ecco perché. movieplayer.it

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Odissea, la spiegazione del finale: perché Odisseo non poteva davvero tornare a casaOdissea (The Odyssey), si prende davvero il suo tempo per arrivare alla conclusione. Il nuovo film di Christopher Nolan adatta il poema epico omonimo attribuito a Omero, una delle opere letterarie più ... cinefilos.it