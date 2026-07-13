Il film di Christopher Nolan, previsto nelle sale il 16 luglio, sta generando reazioni contrastanti tra i fan dell'opera. Tom Holland ha commentato pubblicamente il film, suscitando divisioni tra gli appassionati. Le sue dichiarazioni sono state riprese dai media e hanno alimentato discussioni online. La pellicola, attesa da molti, continua a essere al centro di attenzione prima dell’uscita ufficiale.

Roma, 13 luglio 2026 – Mancano pochissimi giorni all'uscita nelle sale prevista per il 16 luglio, ma ‘L’Odissea’ di Christopher Nolan fa già discutere da tempo. Eccome. Stavolta, però, al centro delle polemiche non ci sono gli effetti speciali o il cast stellare, ma una semplice parola pronunciata da Tom Holland nel trailer: ‘dad’, ovvero ‘papà’. Una scelta linguistica che ha sorpreso molti spettatori, abituati a immaginare i personaggi dell'epica omerica con un linguaggio solenne e ricercato. Scopriamo di più. Tom Holland: “Mio padre sta tornando a casa”. Ed è polemica. Nel film, Holland interpreta Telemaco, figlio di Ulisse, interpretato da Matt Damon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell'Odissea di Nolan

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