Cosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell' Odissea di Nolan

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film di Christopher Nolan, previsto nelle sale il 16 luglio, sta generando reazioni contrastanti tra i fan dell'opera. Tom Holland ha commentato pubblicamente il film, suscitando divisioni tra gli appassionati. Le sue dichiarazioni sono state riprese dai media e hanno alimentato discussioni online. La pellicola, attesa da molti, continua a essere al centro di attenzione prima dell’uscita ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 13 luglio 2026 – Mancano pochissimi giorni all'uscita nelle sale prevista per il 16 luglio, ma  ‘L’Odissea’  di Christopher Nolan fa già discutere da tempo. Eccome. Stavolta, però, al centro delle polemiche non ci sono gli effetti speciali o il cast stellare, ma una semplice parola pronunciata da Tom Holland nel trailer: ‘dad’, ovvero ‘papà’. Una scelta linguistica che ha sorpreso molti spettatori, abituati a immaginare i personaggi dell'epica omerica con un linguaggio solenne e ricercato. Scopriamo di più. Tom Holland: “Mio padre sta tornando a casa”. Ed è polemica. Nel film, Holland interpreta Telemaco, figlio di Ulisse, interpretato da Matt Damon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cosa ha detto tom holland e perch233 le sue parole dividono i fan dell odissea di nolan
© Quotidiano.net - Cosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell'Odissea di Nolan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Zendaya e Tom Holland mano nella mano sul red carpet dell'ultimo Spider Man a Roma

Video Zendaya e Tom Holland? mano nella mano sul red carpet dell'ultimo Spider Man a Roma

Notizie e thread social correlati

Dietro le quinte dell'Odissea con Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson e Christopher NolanFavignana, isola situata al largo della Sicilia occidentale, è nota per le sue spiagge e acque cristalline, frequentata come meta turistica estiva.

Tom Holland nel panico sul set di Odissea: perché Christopher Nolan continuava a fermare la scenaDurante le riprese di Odissea, Tom Holland ha vissuto momenti di difficoltà a causa delle continue interruzioni da parte del regista, Christopher...

Temi più discussi: Tom Holland ha trovato il modo più dolce per dire a Zendaya che avrebbe recitato in Odissea; Tom Holland sul set dell’Odissea durante una scena importante per Zendaya: Indossavo una felpa con il cappuccio e me ne stavo in un angolo, godendomi la sua interpretazione. Era per dire: Sono qui, se hai bisogno (ma per Christopher Nolan, lei è sem; L'Odissea, il timore di Tom Holland all'inizio delle riprese; Zendaya ha scoperto del suo ruolo in Odissea da Tom Holland.

tom holland cosa ha detto tomCosa ha detto Tom Holland e perché le sue parole dividono i fan dell'Odissea di NolanL'uso di un linguaggio moderno nel kolossal ispirato a Omero scatena il dibattito. Il regista difende la scelta: Volevo un racconto vivo, non una lezione di storia ... quotidiano.net

tom holland cosa ha detto tomTom Holland ha trovato il modo più dolce per dire a Zendaya che avrebbe recitato in OdisseaTom Holland ha voluto essere il primo a dire a Zendaya che Christopher Nolan l'aveva scelta per interpretare Atena in Odissea. Ecco come è andata. cosmopolitan.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web