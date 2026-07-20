Odissea incassa oltre 250 milioni di dollari nel primo weekend | per Nolan è il miglior debutto di sempre

Odissea ha incassato oltre 250 milioni di dollari nel primo weekend, diventando il miglior debutto di sempre di Nolan. Il film ha dominato anche nelle proiezioni IMAX, superando gli incassi di Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Il cavaliere oscuro.

Odissea conquista il box office mondiale nel suo primo weekend con oltre 250 milioni di incasso. Il film domina anche in IMAX e supera gli esordi di Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Il cavaliere oscuro. L'Odissea di Christopher Nolan parte con il vento in poppa. Al suo primo weekend nelle sale, il kolossal ha incassato 264,1 milioni di dollari nel mondo, risultato che gli permette di firmare il miglior debutto globale della carriera del regista britannico. Il miglior esordio della carriera di Nolan Secondo i dati diffusi da Universal Pictures, il kolossal ha raccolto 124,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e altri 139,6 milioni nei mercati internazionali, confermando l'enorme richiamo esercitato dal nome di Nolan sul pubblico di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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The Odyssey - Matt Damon, Christopher Nolan | Cinema Will Never Be The Same

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