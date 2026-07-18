Il nuovo film di Christopher Nolan ha incassato oltre 4,5 milioni di euro nel primo weekend in Italia, piazzandosi come il secondo miglior debutto del 2026. A livello globale, il film mira a raggiungere i 200 milioni di euro di incassi entro i primi giorni di uscita. La pellicola ha registrato numeri elevati sia nel mercato nazionale che internazionale, confermando il forte interesse del pubblico.

Il nuovo film di Christopher Nolan parte fortissimo al box office italiano e internazionale, puntanto ai 200 milioni di incasso globale entro il primo weekend. In Italia però non è il suo il miglior debutto del 2026 Odissea continua la sua corsa trionfale al box office, italiano e internazionale. Nel nostro Paese, dopo un debutto da oltre 2,1 milioni di euro giovedì 16 luglio, il nuovo film di Christopher Nolan ha incrementato gli incassi nel secondo giorno di programmazione, superando quota 4,5 milioni di euro complessivi in appena 48 ore. Il kolossal distribuito da Universal ha raccolto, venerdì 17 luglio, 2.299.508 euro, portando il totale aggiornato a 4. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Odissea vola al box office: oltre 4,5 milioni in Italia ma è "solo" il secondo miglior debutto del 2026

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