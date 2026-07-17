Odissea di Nolan primo al box office | 2,1 milioni di euro nel giorno d'esordio in Italia

Il film di Christopher Nolan ha raccolto 2,18 milioni di euro e attirato 273 mila spettatori nel primo giorno in Italia, posizionandosi al primo posto nel box office. Nessun altro film ha raggiunto queste cifre nello stesso periodo.

Odissea di Christopher Nolan conquista il primo posto al box office italiano all'esordio: 2,18 milioni di euro e 273mila spettatori in un solo giorno. Tutti gli altri film restano lontanissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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