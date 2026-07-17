L'idea gli era venuta per un altro film. Nel 2003 Warner Bros. lo aveva ingaggiato per dirigere Troy, tratto dall'Iliade. Il progetto è sfumato, il film poi l'ha fatto Wolfgang Petersen, e a Nolan è toccato in cambio un personaggio chiamato Batman. Il resto è storia: la trilogia del cavaliere oscuro, Inception, Interstellar, Dunkirk, Oppenheimer, sette Oscar, quasi un miliardo di dollari incassati raccontando la vita di un fisico. «Quello mi ha dato delle opzioni», ha detto. L'opzione era Omero. Jean Renoir diceva che un regista passa la vita a fare sempre lo stesso film. I giovani critici dei Cahiers du Cinéma, quelli... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Christopher Nolan gira lo stesso film da 28 anni: adesso ha scoperto che si chiama Odissea

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Christopher Nolan Brings The Odyssey To India, Matt Damon And Tom Holland Set For Mumbai Premiere

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Christopher Nolan gira lo stesso film da 28 anni: adesso ha scoperto che si chiama OdisseaNel 2003 la Warner gli tolse Troy e in cambio gli offrì Batman: da allora, tra padri che tentano di tornare a casa e uomini reclutati per sacrificarsi, girava Omero senza saperlo. Il suo tredicesimo f ... vanityfair.it

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