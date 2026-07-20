Durante una trasmissione in diretta, un ospite si è mosso sul corpo della giornalista senza preavviso, suscitando sorpresa. La scena è stata ripresa dalle telecamere e condivisa online. La giornalista stava riferendo un servizio quando l’individuo ha iniziato a muoversi in modo inatteso sui suoi vestiti. La reazione dell’ospite è stata di sorpresa, con un commento che indicava la dimensione dell’oggetto su cui si trovava.

Un collegamento in diretta si è trasformato all’improvviso in una scena destinata a fare il giro del web. Mentre stava raccontando un servizio davanti alle telecamere, una reporter si è ritrovata a fare i conti con un ospite del tutto inatteso, che ha iniziato a muoversi indisturbato sui suoi vestiti. Eppure, invece di interrompersi o lasciarsi prendere dal panico, ha continuato a parlare come se nulla fosse accaduto. Il filmato è diventato virale proprio per la straordinaria freddezza dimostrata dalla giornalista. Sui social migliaia di utenti hanno elogiato la sua professionalità, sostenendo che una simile capacità di mantenere il controllo meriterebbe addirittura una promozione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Oddio ma è enorme…”. Choc in diretta, ospite sul corpo della giornalista: la sua reazione

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