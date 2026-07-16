Durante una diretta televisiva, un grosso scarafaggio volante si è posato sulla giornalista, che si trovava in collegamento. L’insetto ha camminato sul suo collo, salendo dal petto fino alla testa, mentre le immagini venivano trasmesse. La donna è rimasta impassibile per alcuni istanti, senza reagire, prima di muoversi in modo deciso e scacciarlo. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ha suscitato sorpresa tra gli spettatori.

Un imprevisto decisamente fuori dal comune ha sorpreso una giornalista di una televisione di Los Angeles mentre era in onda. Nel pieno del collegamento, un grosso scarafaggio volante le si è posato sul petto, risalendo poi fino al collo davanti alle telecamere. Chiunque avrebbe probabilmente interrotto il servizio per allontanare l’insetto, ma la reporter ha scelto di continuare a parlare come se nulla fosse. Senza perdere la concentrazione e senza lasciarsi prendere dal panico, ha portato a termine il collegamento mantenendo la calma per tutta la durata della diretta. Durante il collegamento la giornalista non ha mai perso la concentrazione. Solo una volta terminata la diretta, nel fuori onda, si è lasciata andare a una reazione più spontanea, mostrando tutto il disgusto per l’intruso e scuotendosi nel tentativo di liberarsene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un enorme scarafaggio le cammina sul collo mentre è in diretta: la giornalista resta impassibile davanti alle telecamere, poi la reazione sorprende tutti

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