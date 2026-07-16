Durante una diretta televisiva, uno scarafaggio volante si è posato sul petto di una giornalista, risalendo fino al collo mentre parlava in collegamento. La donna è rimasta impassibile, senza reagire immediatamente all'insetto. Dopo alcuni secondi, ha cercato di scrollarsi di dosso l'insetto, suscitando sorpresa tra gli spettatori e i presenti in studio. L'episodio si è concluso senza ulteriori incidenti, e la giornalista ha continuato il collegamento.

Un imprevisto decisamente fuori dal comune ha sorpreso una giornalista di una televisione di Los Angeles mentre era in onda. Nel pieno del collegamento, un grosso scarafaggio volante le si è posato sul petto, risalendo poi fino al collo davanti alle telecamere. Chiunque avrebbe probabilmente interrotto il servizio per allontanare l’insetto, ma la reporter ha scelto di continuare a parlare come se nulla fosse. Senza perdere la concentrazione e senza lasciarsi prendere dal panico, ha portato a termine il collegamento mantenendo la calma per tutta la durata della diretta. Durante il collegamento la giornalista non ha mai perso la concentrazione. Solo una volta terminata la diretta, nel fuori onda, si è lasciata andare a una reazione più spontanea, mostrando tutto il disgusto per l’intruso e scuotendosi nel tentativo di liberarsene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scarafaggio le cammina sul collo mentre è in diretta: la giornalista resta impassibile davanti alle telecamere, poi la reazione sorprende tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Hamilton-Verstappen, scintille nel GP Austria F1: poi Lewis sorprende Max davanti alle telecamere

“Infarto in diretta”. Calcio sotto shock, il malore del campione davanti alle telecamereUn ex calciatore noto per aver giocato in club come Roma e Real Madrid ha subito un infarto al termine di una partita di campionato in Cile.