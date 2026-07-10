La Juventus è disposta a riprendere le trattative con Vlahovic, ma solo se il giocatore accetta alcune condizioni economiche. La società ha comunicato che non ci saranno compromessi sui dettagli finanziari prima di un nuovo incontro. Dopo un primo fallimento, si apre una porta al dialogo, ma la disponibilità a tornare a tavolo dipende dal rispetto delle richieste economiche avanzate dal club. La questione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui termini specifici.

di Luca Fioretti La Juventus apre al dialogo con Vlahovic dopo la fumata nera, ma detta le sue rigide condizioni economiche per il nuovo accordo. Il futuro di Dusan Vlahovic si arricchisce di un nuovo ed emozionante capitolo di mercato. Dopo la netta fumata nera per il rinnovo nelle scorse settimane, che sembrava aver sancito la definitiva rottura tra le parti, lo scenario intorno all’attaccante serbo sta mutando radicalmente. La Juventus, infatti, non avrebbe storto il naso all’ipotesi di risedersi al tavolo per ridiscutere il futuro del proprio numero nove, complice anche un mercato finora avaro di soddisfazioni per la punta. Come rivelato nell’edizione odierna da Tuttosport, il centravanti in queste settimane non ha trovato offerte interessanti per lui a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve avanti insieme? Bianconeri disposti a risedersi al tavolo col serbo a patto che… Le condizioni

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DUSAN VLAHOVIC - JUVE: è FINITA! Vi dirò... VA BENISSIMO così!

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