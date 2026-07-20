Il video di “Normal” dei BTS è diventato il più ascoltato tra i video kpop su Spotify. La piattaforma ha annunciato il 17 luglio che il singolo, pubblicato lo scorso marzo con l’album “Arirang”, ha raggiunto questo nuovo record.

I BTS hanno tagliato un altro importante traguardo su Spotify, a seguito della pubblicazione lo scorso marzo del nuovo album Arirang. Lo scorso 17 luglio, la piattaforma streaming ha annunciato che Normal nuovo singolo del gruppo kpop ha stabilito un altro record per la band. Il video del brano è stato il video kpop più streammato in un solo giorno nella storia della piattaforma. L’annnuncio è arrivato sui canali Instagram ed X di Spotify. Il video musicale di Normal è stato pubblicato lo scorso venerdì ed è stato disponibile in esclusiva sul servizio streaming per le prime quarantotto ore. BTS raggiungono un nuovo traguardo con il video di Normal su Spotify. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo record per i BTS: il video di “Normal” è il video kpop più streammato su Spotify

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

All-Out Sundays: YUMI Girls from Born To Shine, set the AOS stage on fire in their debut!

Notizie e thread social correlati

American Music Awards: il trionfo di BTS e Sabrina Carpenter, la rivelazione Sombr e neanche un premio a Taylor Swift. Il videoTra i vincitori della 52ª edizione degli American Music Awards, BTS e Sabrina Carpenter si sono aggiudicati premi importanti, mentre Taylor Swift non...

American Music Awards 2026, il centro del mondo (della musica) si è spostato a Est: BTS e le voci di KPop Demon Hunters guidano i vincitori della serataGli American Music Awards 2026 si sono appena conclusi, con BTS e le voci di KPop Demon Hunters tra i principali vincitori della serata.

Temi più discussi: Varese spinge l’Aerospazio lombardo al nuovo record; Nuovo record per LONGi: le sue celle tandem volano al 35,5%; Nuovo record di Umbria Jazz con oltre 46.000 biglietti venduti e più di 3 milioni di euro al botteghino; Longi stabilisce nuovo record mondiale con cella tandem perovskite-silicio con efficienza del 35,5%.

Record al botteghino per 'L'Odissea' di Christopher Nolan, tra trionfi e polemiche Il nuovo kolossal del regista premio Oscar conquista i mercati globali ma si scontra con il review-bombing e le discussioni legate alle scelte di casting agi.it/spettacolo/new… x.com

Odio questo gioco, amico. Le mie monete sono passate da 3 milioni, nuovo record, a 9 mila. reddit

Nuovo massimo storico per il risparmio gestito, record anche per i dividendi distribuitiÈ la fotografia che emerge dai Bollettini statistici Intermediari ed Emittenti pubblicati dalla Consob relativi all'intero 2025. msn.com

Nuovo record per Madonna: arriva la decima numero 1 in carriera negli Stati Uniti con Confessions IIMadonna conquista la Billboard 200 con Confessions II: è il suo decimo album al numero uno negli Stati Uniti. Tutti i numeri del nuovo record. rds.it