Gli American Music Awards 2026 si sono appena conclusi, con BTS e le voci di KPop Demon Hunters tra i principali vincitori della serata. La manifestazione ha mostrato un cambiamento evidente nei gusti del pubblico, con artisti asiatici che dominano le premiazioni. La serata ha evidenziato come il centro dell’attenzione musicale si sia spostato verso l’est, confermando una crescita della scena asiatica nel panorama globale.

Gli American Music Awards 2026 si sono conclusi poche ore fa, e i risultati delle votazioni sembrano aver lanciato un chiaro segnale: il centro del mondo (almeno quello musicale) si è spostato a est. Ad aggiudicarsi il premio nella categoria più ambita della cerimonia, quella di Artist of the Year, sono stati infatti i BTS, forti del loro comeback, dopo anni lontani dai riflettori, e vincitori assoluti della serata. I Bangtan Boys hanno infiammato la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas esibendosi sulle note del loro singolo Hooligan, e hanno portato a casa la vittoria come miglior artista maschile K-pop e canzone dell’estate ( Swim ). Altre trionfatrici indiscusse dello show sono state le voci dietro le HUNTRX, il gruppo fittizio del film di animazione KPop Demon Hunters. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - American Music Awards 2026, il centro del mondo (della musica) si è spostato a Est: BTS e le voci di KPop Demon Hunters guidano i vincitori della serata

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