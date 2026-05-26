Tra i vincitori della 52ª edizione degli American Music Awards, BTS e Sabrina Carpenter si sono aggiudicati premi importanti, mentre Taylor Swift non ha ricevuto riconoscimenti. La cerimonia si è svolta a Las Vegas il 25 maggio, nel giorno del Memorial Day. Durante l’evento, sono stati premiati artisti considerati tra i più influenti del momento, con nuove scoperte e conferme nel panorama musicale.

La 52ª edizione degli American Music Awards è andata in scena a Las Vegas il giorno del Memorial Day, il 25 maggio, e tra consacrazioni e nuove scoperte ha premiato i più influenti artisti del panorama musicale attuale. A trionfare sono stati i BTS e Sabrina Carpenter, in una serata che ha lasciato invece a sorpresa Taylor Swift – che partiva con 8 nomination – a mani vuote. BTS e Sabrina Carpenter dominano gli Amas. A condurre la cerimonia è stata Queen Latifah, che aveva già fatto da padrona di casa 31 anni fa, nel 1995. Oggi la scena musicale è completamente cambiata, e a trionfare sono state innanzitutto le voci dei BTS: il gruppo ha conquistato il premio più ambito, quello di Artista dell’anno, vincendo anche nella categoria Miglior artista maschile K-pop e Canzone dell’estate con il singolo “SWIM”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - American Music Awards: il trionfo di BTS e Sabrina Carpenter, la rivelazione Sombr e neanche un premio a Taylor Swift. Il video

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BTS Entry American Music Awards 2021

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