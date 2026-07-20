Nuovo aumento dei carburanti un pieno costa 9 euro in più | l’avvertimento del Codacons

Da quifinanza.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina in modalità self service sulla rete stradale ha raggiunto 1,935 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,091 euro. Un pieno di carburante costa circa 9 euro in più rispetto a qualche settimana fa. I dati sono stati rilevati il 20 luglio dall’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I costi continuano a salire durante l’estate.

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I prezzi dei carburanti continuano a salire nel pieno dell’esodo estivo. Secondo l’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 20 luglio il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale è di 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. In autostrada si sale a 2,025 euro per la benzina e 2,164 euro per il diesel. Significa che, a poche settimane dai picchi di traffico di agosto, il pieno pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie in viaggio. In alcune zone d’Italia si arriva quasi a 2,7 euro al litro. I prezzi medi secondo il Mimit. Il gasolio resta il carburante più caro e traina il rincaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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