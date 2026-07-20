Il prezzo della benzina in modalità self service sulla rete stradale ha raggiunto 1,935 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,091 euro. Un pieno di carburante costa circa 9 euro in più rispetto a qualche settimana fa. I dati sono stati rilevati il 20 luglio dall’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I costi continuano a salire durante l’estate.

I prezzi dei carburanti continuano a salire nel pieno dell’esodo estivo. Secondo l’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 20 luglio il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale è di 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. In autostrada si sale a 2,025 euro per la benzina e 2,164 euro per il diesel. Significa che, a poche settimane dai picchi di traffico di agosto, il pieno pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie in viaggio. In alcune zone d’Italia si arriva quasi a 2,7 euro al litro. I prezzi medi secondo il Mimit. Il gasolio resta il carburante più caro e traina il rincaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Nuovo aumento dei carburanti, un pieno costa 9 euro in più: l’avvertimento del Codacons

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Accise carburanti dal 4 luglio 2026: la benzina più cara e la bonaccia della pace

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Continua l'aumento dei prezzi dei #carburanti: in autostrada la media per il self service è di 2,025 €/L per la benzina e 2,164 per il gasolio. Sulla rete urbana siamo a 1,935 €/L per la benzina e 2,091 per il gasolio. x.com

Nuovo aumento dei carburanti, un pieno costa 9 euro in più: l’avvertimento del CodaconsPrezzi di benzina e gasolio ancora in aumento nel pieno dell’esodo: quanto costa il pieno, dove si paga di più e la richiesta sulle accise ... quifinanza.it

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