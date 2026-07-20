Nuovo aumento dei carburanti un pieno costa 9 euro in più | l’avvertimento del Codacons
Il prezzo della benzina in modalità self service sulla rete stradale ha raggiunto 1,935 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,091 euro. Un pieno di carburante costa circa 9 euro in più rispetto a qualche settimana fa. I dati sono stati rilevati il 20 luglio dall’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I costi continuano a salire durante l’estate.
I prezzi dei carburanti continuano a salire nel pieno dell’esodo estivo. Secondo l’Osservaprezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il 20 luglio il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale è di 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. In autostrada si sale a 2,025 euro per la benzina e 2,164 euro per il diesel. Significa che, a poche settimane dai picchi di traffico di agosto, il pieno pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie in viaggio. In alcune zone d’Italia si arriva quasi a 2,7 euro al litro. I prezzi medi secondo il Mimit. Il gasolio resta il carburante più caro e traina il rincaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
Accise carburanti dal 4 luglio 2026: la benzina più cara e la bonaccia della pace
Notizie e thread social correlati
Carburanti, la risalita dei prezzi. Il “pieno“ è sempre un salasso. Ora costa tra 5 e 6 euro in piùI prezzi dei carburanti sono aumentati di circa 5-6 euro al pieno negli ultimi giorni.
Carburanti, i prezzi non calano: il pieno costa fino a 3 euro in più, meno sul litoraleI prezzi dei carburanti sono rimasti stabili o in aumento, con il pieno che può costare fino a 3 euro in più rispetto a prima.
Temi più discussi: Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Caro carburanti, diesel risale sopra i 2 euro. Estate carissima. E gli sconti?; Benzina: i prezzi di benzina e diesel tornano a salire, ma più del dovuto!; Caro carburante, il diesel dei record corre oltre i 2,1 euro in Italia.
Continua l'aumento dei prezzi dei #carburanti: in autostrada la media per il self service è di 2,025 €/L per la benzina e 2,164 per il gasolio. Sulla rete urbana siamo a 1,935 €/L per la benzina e 2,091 per il gasolio. x.com
Nuovo aumento dei carburanti, un pieno costa 9 euro in più: l’avvertimento del CodaconsPrezzi di benzina e gasolio ancora in aumento nel pieno dell’esodo: quanto costa il pieno, dove si paga di più e la richiesta sulle accise ... quifinanza.it
La mattinata segna un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti in Italia, confermando un trend che nelle ultime settimane sta incidendo in modo significativo sui costi di mobilità di famiglie e imprese https://wp.me/phjADC-60T facebook
Carburanti, nuova fiammata: benzina a 2,025€ e gasolio a 2,164€ in autostradaNuovo aumento per benzina e gasolio: i dati Mimit indicano prezzi medi self a 1,935€ e 2,091€ sulla rete stradale e oltre 2€ al litro in autostrada. soldionline.it