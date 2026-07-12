Iran la guerra in diretta nuovi raid Usa a Hormuz Teheran | Lo stretto è chiuso Trump smentisce | È aperto li abbiamo colpiti duramente

Teheran annuncia la chiusura dello Stretto di Hormuz, mentre le autorità statunitensi affermano che il passaggio è ancora aperto e che sono stati condotti raid nella zona. Le comunicazioni ufficiali contrastano sulla situazione nel tratto di mare strategico, con le forze americane che riferiscono di aver colpito obiettivi senza confermare la chiusura. La tensione tra i due paesi si intensifica in un contesto di scontri e dichiarazioni contraddittorie.

Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale di oggi, domenica 12 luglio: Teheran richiude lo Stretto di Hormuz, ma Trump e Centcom smentiscono: "È aperto". Nuovi raid Usa contro difesa aerea e barchini dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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