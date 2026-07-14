L’Iran ha colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz

L’Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto una terza notte di attacchi aerei contro l’Iran, colpendo sistemi di difesa costiera, radar, postazioni di missili e droni, oltre a capacità navali iraniane, secondo il Comando centrale statunitense.

Gli Stati Uniti hanno condotto una terza notte consecutiva di attacchi aerei contro l’Iran. Il Comando centrale statunitense ha detto di avere attaccato sistemi di difesa costiera, radar, postazioni di missili e droni e capacità navali iraniane. L’operazione, durata circa cinque ore, ha interessato diverse aree costiere e portuali, tra cui Bushehr, Bandar Abbas, Jask, Konarak, Chabahar e l’isola di Abu Musa. Secondo il comando americano, i raid sono stati ordinati dal presidente Donald Trump con l’obiettivo di ridurre la capacità dell’Iran di colpire le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Funzionari militari statunitensi hanno detto che più di trecento obiettivi iraniani sono stati colpiti nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Iran Hits Another Tanker Near Strait of Hormuz

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