Nuova notte di guerra nel Golfo Trump | Hormuz nostro

Notizia in breve

Nella notte, nel Golfo, sono ripresi gli attacchi con bombardamenti nella zona dello Stretto di Hormuz. Teheran ha colpito due petroliere, secondo quanto riferiscono fonti locali. La situazione rimane tesa, con tensioni che coinvolgono diverse forze nella regione. Un commento di un rappresentante statunitense ha dichiarato che Hormuz è considerato una zona di interesse nazionale.