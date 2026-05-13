Guerra Iran Teheran | Hormuz sotto nostro controllo Se Trump sbarca a Kharg Golfo cimitero delle forze Usa
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano ancora, con Teheran che afferma di avere il controllo dello stretto di Hormuz e minaccia di considerare l'uso dell'arma nucleare nel caso di un nuovo conflitto. La sicurezza nella regione si fa sempre più fragilissima, mentre le autorità iraniane avvertono che un eventuale sbarco di forze statunitensi a Kharg potrebbe portare a un conflitto nel Golfo con conseguenze disastrose.
Teheran, 13 maggio 2026 – L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Mentre prosegue lo stallo sul fronte diplomatico, Trump incontra i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Improbabile che la decisione venga presa prima dell' incontro di giovedì in Cina con Xi, nel quale il tycoon premerà su Pechino affinché usi le sue leve con Teheran. "Il campo di battaglia e lo Stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Trump potrebbe avere l'intenzione di sbarcare truppe sull'isola iraniana di Kharg, ma non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro Paese", dichiara il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, Saeed Siahsarani.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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