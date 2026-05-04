Gli Stati Uniti intraprenderanno da oggi una iniziativa finalizzata a liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto con l'Iran. Lo ha annunciato il presidente, Donald Trump, con un post sul suo social "Truth". Il progetto, denominato "Project Freedom", si concentrerà esclusivamente sul recupero delle navi civili, battenti bandiera di Paesi non coinvolti nel conflitto, al fine di permettere loro di "riprendere liberamente e prontamente le proprie attività". Di seguito le principali notizie della giornata: L'Iran "sta studiando la risposta Usa sui 14 punti" - L'Iran sta esaminando la risposta americana al proprio piano di pace composto da 14 punti, trasmesso tramite mediatori pakistani nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la Guerra nel golfo in diretta: Trump lancia il "Project Freedom" a Hormuz

IRGC To Sink U.S. Warships Now Iran Fires Back At Trump Over Operation 'Project Freedom' In Hormuz

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