Recentemente si è diffusa una foto di un bambino che fa il bagno, con una didascalia che lo collega a un calciatore noto. La foto ha generato numerosi meme online, uno dei quali mostra il calciatore in modo umoristico, come se fosse immerso nel sapone del bambino. La scena ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono stati condivisi commenti e immagini divertenti. La diffusione di questa immagine ha contribuito a creare un momento di viralità tra gli utenti.

Nei giorni scorsi con la foto del bagnetto di Messi a Lamine Yamal che impazzava urbi et orbi, sono stati creati i soliti meme. In uno c’era Leo che praticamente affogava nel sapone Lamine. In un altro Yamal che invece della paperella di gomma aveva in mano la Coppa del Mondo. Ecco, ha vinto questa seconda immagine. Il 19enne del Barça ha tolto dalle mani del 39enne ex Barça il trofeo che l’immenso Messi aveva conquistato 4 anni fa in Qatar. Pelé e lo Zio Lamine Yamal diventa il terzo più giovane a conquistare il Mondiale, dopo Pelé, che in Svezia nel 1958 ci riuscì addirittura a 17 anni, e il nostro Beppe Bergomi, che al Bernabeu nel 1982 salì in cima al mondo a 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuova era Yamal: dal bagno con Leo all'urlo mondiale, ora il regno è suo

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