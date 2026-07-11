Lamine Yamal ha espresso entusiasmo per l’imminente partita contro la Francia, affermando di averli attesi fin dall’inizio del Mondiale. Dopo la vittoria della Spagna sul Belgio, si è mostrato felice e sicuro di sé, senza nascondere la sua voglia di scendere in campo. Yamal si è presentato in modo spavaldo e determinato, parlando con entusiasmo in zona mista al SoFi Stadium di Los Angeles.

Felice, spavaldo, con tanta voglia e senza nessuna paura. Questo è il Lamine Yamal che si è presentato ieri notte in zona mista al SoFi Stadium di Los Angeles dopo il 2-1 della Spagna al Belgio. Del resto la Roja ha avuto la meglio sui Bleus nelle ultime due sfide, con Lamine protagonista: due semifinali, due vittorie, due gol del prodigio del Barça. Due partite in Germania: nel 2024 all’Europeo, 1-0 firmato da Lamine Yamal, un anno fa in Nations League, rete di Mbappé e rimonta firmata dal 19 e da Dani Olmo. Ora ecco la terza semifinale, la più grande, la più attesa: martedì a Dallas in palio c’è l’ultimo atto del Mondiale. Lamine non... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal non vede l'ora di giocare con la Francia: "Li aspettiamo dall'inizio del Mondiale..."

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Lamine Yamal no cree que Francia sea mejor selección que España | El Partidazo de COPE

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Temi più discussi: Yamal: Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per 3 volte di fila; Lamine Yamal: Penso che la Spagna vincerà i Mondiali. Io sono al 90%; Lamine Yamal non è l'unico giocatore spagnolo che potrebbe segnare un'epoca: Pau Cubarsi lo ha già superato ai Mondiali; Lamine Yamal prima di Spagna-Austria: Vincerò il Mondiale.

Yamal non vede l'ora di giocare con la Francia: Li aspettiamo dall'inizio del Mondiale...Il talento della Spagna sulla semifinale: La Spagna e i Bleus sono le squadre migliori. Ho segnato un solo gol? Con un gol ho vinto l'Europeo... ... gazzetta.it

CHE MONDIALE STA FACENDO YAMAL? La sua Spagna è in semifinale, lui, anche per via della condizione fisica, non è al meglio. Rimane fondamentale per la squadra e anche a soli 18 anni è l'epicentro. Ma in che cosa può migliorare? x.com

Abbiamo la foto del bebé Yamal con Messi nel calcio, ovviamente la F1 non sarebbe rimasta indietro... reddit

Yamal: Non abbiamo paura della Francia, vogliamo batterli per 3 volte di filaIl fuoriclasse spagnolo: Se la Francia deve temere qualcuno siamo noi. Saranno di fronte le due migliori squadre del Mondiale: per questo, fin da quando è iniziato il torneo, tutti aspettavano questa ... corriere.it