La nuova Citroën 2CV elettrica, prevista per il 2028 e prodotta a Pomigliano d’Arco, non avrà una versione sportiva ufficiale. La Casa francese ha confermato che tra i modelli in programma non figura una variante dedicata alle alte prestazioni. La vettura, che riprenderà il design iconico del modello originale, sarà disponibile in versione elettrica, ma senza versioni sportive ufficiali.

Sulla futura Citroën 2CV elettrica (confermata per il 2028 e prodotta a Pomigliano d’Arco), non è prevista una versione Sport ufficiale nei piani della casa francese. La strategia di Stellantis per la nuova 2CV è focalizzata sull’ accessibilità economica (target intorno ai 15.000 euro) e sulla massima essenzialità urbana, esattamente come l’originale del 1948. Tuttavia, tra i render indipendenti dei designer e l’eredità storica del modello, ecco come viene immaginata un’ipotetica variante ad alte prestazioni: 1. Come la immaginano i designer (Concept & Render). In rete e sui social circolano diverse rielaborazioni digitali che mostrano come potrebbe apparire una “2CV Sport” o “2CV GTi”: 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen 2CV 2027: arriverà anche una versione sportiva?

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NUOVA Citroën 2CV 2026 Il RITORNO della LEGGENDA che nessuno si aspettava!

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