Stellantis valuta il ritorno della Citroën C1, storico modello della casa automobilistica, per il segmento delle city car accessibili. La nuova versione potrebbe essere lanciata nel 2027, in parallelo alla produzione di un altro modello iconico, la 2CV. La strategia mira a rafforzare la presenza nel mercato delle vetture compatte e a basso costo, senza ancora dettagli ufficiali su design o caratteristiche tecniche. La decisione è ancora in fase di valutazione e non sono stati comunicati tempi precisi per il rilancio.

La Citroën C1 è uscita di produzione ormai da tempo, ma Stellantis sta seriamente valutando di far rinascere questo storico nome per presidiare il segmento delle city car accessibili. Sebbene non ci sia ancora un’ufficialità definitiva sui dettagli tecnici, i piani strategici del gruppo (come il progetto E-Car ) e le recenti indiscrezioni delineano un ritratto piuttosto chiaro di come potrebbe essere la nuova generazione. Il cambio di rotta rispetto al passato sarà radicale: la nuova C1 abbandonerà i motori termici tradizionali e le vecchie sinergie con Toyota per sposare una filosofia completamente nuova. Filosofia e Dimensioni: Ispirazione “Kei Car”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen C1 2027: nuova citycar in parallelo alla 2CV?

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