Nuova Citroen 2CV 2028 | ecco la nuova citycar elettrica

Da ilgiornaledigitale.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2028 arriverà una nuova versione elettrica della Citroën 2CV, annunciata da Stellantis nel maggio 2026 come parte della strategia “E-Car”. La citycar sarà completamente elettrica e rappresenta il rilancio di un modello iconico. La vettura sarà prodotta in un nuovo impianto dedicato, con dettagli sulla sua linea e caratteristiche ancora non diffusi. La produzione è prevista per il 2028.

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Il ritorno della Citroën 2CV per il 2028 è stato appena ufficializzato da Stellantis (maggio 2026) come uno dei pilastri della nuova strategia “E-Car”. Non sarà una semplice operazione nostalgia, ma una citycar elettrica essenziale progettata per essere la risposta europea alle auto low-cost cinesi. Ecco i dettagli principali su come sarà: 1. Design: DNA Iconico in Chiave Moderna. Sebbene il teaser ufficiale mostrato all’Investor Day 2026 sia parzialmente oscurato, le linee guida sono chiare: Profilo Arcuato: Riprende la silhouette inconfondibile del modello del 1948, con il tetto curvo e il cofano bombato.. Elementi Distintivi: Fari anteriori tondi e passaruota sporgenti, ispirati stilisticamente al recente concept Citroën ELO. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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