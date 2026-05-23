Nel 2028 arriverà una nuova versione elettrica della Citroën 2CV, annunciata da Stellantis nel maggio 2026 come parte della strategia “E-Car”. La citycar sarà completamente elettrica e rappresenta il rilancio di un modello iconico. La vettura sarà prodotta in un nuovo impianto dedicato, con dettagli sulla sua linea e caratteristiche ancora non diffusi. La produzione è prevista per il 2028.

Il ritorno della Citroën 2CV per il 2028 è stato appena ufficializzato da Stellantis (maggio 2026) come uno dei pilastri della nuova strategia “E-Car”. Non sarà una semplice operazione nostalgia, ma una citycar elettrica essenziale progettata per essere la risposta europea alle auto low-cost cinesi. Ecco i dettagli principali su come sarà: 1. Design: DNA Iconico in Chiave Moderna. Sebbene il teaser ufficiale mostrato all’Investor Day 2026 sia parzialmente oscurato, le linee guida sono chiare: Profilo Arcuato: Riprende la silhouette inconfondibile del modello del 1948, con il tetto curvo e il cofano bombato.. Elementi Distintivi: Fari anteriori tondi e passaruota sporgenti, ispirati stilisticamente al recente concept Citroën ELO. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Citroen 2CV 2028: ecco la nuova citycar elettrica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVA Citroën 2CV 2026 Il RITORNO della LEGGENDA che nessuno si aspettava!

Sullo stesso argomento

Nuova Citroen 2CV 2028: torna la citycar elettrica come restomodSe davvero arriverà una nuova Citroën 2CV nel 2028, sarà quasi certamente una reinterpretazione elettrica “neo-retrò”, non una copia fedele della...

Nuova Citroen 2CV 2028: ritorna la storica citycar?La verità è che una “Citroën 2CV restomod 2027-2028” ufficiale non esiste (ancora) — ma ci sono indizi molto interessanti su come potrebbe essere una...

Nuova Citroen 2CV, confermata la nuova serie: arriverà nel 2028 x.com

Nuova Citroen 2CV: auto elettrica da città da £13k anticipata in vista del debutto nel 2028 | Auto Express reddit

La Citroen 2CV è pronta a tornare: ecco la prima fotoLa Citroen 2CV è pronta a tornare: la prima foto. La storica utilitaria francese dovrebbe essere prodotta dal 2028 in Italia e presentarsi al prezzo di 15.000 € ... it.motor1.com

Nuova Citroen 2CV 2028: torna la citycar elettrica come restomodCitroen 2CV: come immaginiamo il restomod della celeberrima citycar del secolo scorso che tornerà solo elettrica ... ilgiornaledigitale.it