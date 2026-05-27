Dopo le elezioni, un rappresentante della Lega ha chiesto di unire le forze per il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La richiesta arriva in un momento di confronto tra le parti interessate, sottolineando la necessità di un’azione condivisa. La proposta riguarda la collaborazione tra istituzioni e comunità per il rilancio della struttura. Nessuna indicazione su tempi o modalità specifiche, ma si evidenzia la volontà di creare un fronte compatto.

“Con la conclusione della tornata elettorale per le Comunali di Sant’Agata de’ Goti, è giunto il momento di rimettere al centro del dibattito politico e istituzionale le reali priorità del territorio, spogliate da ogni logica di propaganda”. Lo evidenzia Teresa Ciarlo, responsabile del Dipartimento Donne del Coordinamento provinciale della Lega a Benevento, guidato dal commissario Domenico Parisi. “Come Lega – fa presente la medesima – d’intesa con il nostro commissario provinciale Domenico Parisi, abbiamo scelto deliberatamente e con fermezza di non entrare in alcun modo nel dibattito sulla sanità ospedaliera saticulana durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Ciarlo (Lega): “Passata la campagna elettorale, ora serve un fronte comune per il Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”

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