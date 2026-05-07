Chicchi grandi come noci grandinata violenta nella Bassa Veronese

Nel pomeriggio di ieri, 6 maggio, un temporale forte si è abbattuto sulla Bassa Veronese, interessando diverse località tra cui Bionde di Salizzole, Cerea, Legnago e Angiari. La grandine ha causato danni e si sono registrate piogge intense, con chicchi di grandi dimensioni simili a noci. La perturbazione è durata poco, ma ha avuto effetti visibili sul territorio.

Un temporale improvviso e particolarmente intenso ha attraversato ieri pomeriggio, 6 maggio, la Bassa Veronese, colpendo con forza Bionde di Salizzole, Cerea, Legnago e Angiari.La grandine si è abbattuta sulle campagne con chicchi di dimensioni eccezionali, causando danni soprattutto a frutta.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Forte grandinata a Roma Nord, pioggia e temporale: grossi chicchi imbiancano le stradeRoma Nord e provincia nel primo pomeriggio di oggi sono interessate da una forte grandinata che ha imbiancato le strade. Fiumicino, aeroporto colpito da una violenta grandinataUna violenta grandinata si è abbattuta nella mattinata del 12 marzo 2026 nella zona di Ostia e della Piana del Sole. Panoramica sull’argomento Si parla di: Maltempo Veneto, supercella devasta la Bassa Veronese: violenta grandinata imbianca Legnago, strade trasformate in un tappeto di ghiaccio | FOTO; Maltempo Lombardia, insiste la grandine nel Comasco: chicchi grandi come noci imbiancano Rovello Porro dopo piogge torrenziali e intensa attività elettrica | VIDEO. Grandinata in Val d'Ossola, chicchi grandi come nociQualche temporale ha cominciato a interessare, a macchia di leopardo, il territorio piemontese. Possibili nubifragi nel pomeriggio, in particolare tra le 15 e le 19, nel Torinese. Nel ... rainews.it