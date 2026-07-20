Una bisarca è stata coinvolta in un incendio sull’autostrada A30 tra Sarno e Palma Campania. Una colonna di fumo nero si è sollevata, costringendo i veicoli a fermarsi e creando una nuvola scura che si estende nel cielo. L’incendio si è verificato poco prima, mentre il traffico si è rallentato notevolmente nella zona. Nessuna informazione sulle cause o sui danni alle persone.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da quando è iniziata l’estate è dallo stesso lembo di cielo che ci si accorge degli incendi nella zona vesuviana. Poco fa sull ’ A30 Caserta-Salerno, all’altezza di Palma Campania, un’altra colonna di fumo ha costretto automobilisti e residenti a fermarsi. Una bisarca carica di automobili ha preso fuoco nel primo pomeriggio in carreggiata nord, in direzione Caserta, nel tratto compreso tra i caselli di Sarno e Palma Campania. Secondo le prime ricostruzioni a innescare il rogo sarebbe stato lo pneumatico dell’autoarticolato dotato di due piani regolabili, probabilmente per un surriscaldamento dell’impianto frenante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nube nera sull’A30, brucia una bisarca tra Sarno e Palma Campania

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