Un incendio boschivo si è sviluppato questa mattina tra Sarno e Palma Campania, generando fumo nero visibile dalla zona. Sul luogo sono intervenuti un canadair e squadre di vigili del fuoco. Il rogo si è verificato nello stesso giorno in cui nel 2017 si registrò un incendio di vaste proporzioni nella stessa area. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni. La situazione è in corso di monitoraggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato, in tarda mattinata, in una zona boschiva di Sarno, al confine con Palma Campania. Proprio nel giorno in cui si ricorda il devastante incendio del 5 Luglio 2017. Dal rogo si è alzata subito una imponente colonna di fumo nero e grigio, visibile a chilometri di distanza. Le segnalazioni arrivate al deputato Francesco Emilio Borrelli parlano di un forte odore di plastica bruciata e della possibile presenza di sacchi neri e rifiuti abbandonati tra la vegetazione. L’area interessata è quella di una ex cava abbandonata. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e i cittadini di Poggiomarino, Striano e Palma Campania in provincia di Napoli, hanno sentito per ore, chiarissimo, il sorvolo dei canadair, impegnati a scaricare acqua sulla zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fumo nero e canadair in volo tra Sarno e Palma Campania

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