Un deposito di gomma e plastica a Lonato del Garda sta bruciando, generando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. La nube si sta diffondendo verso il lago e le aree circostanti, coinvolgendo anche le spiagge. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e delimitare l’area interessata. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

Lonato del Garda, 12 luglio 2026 – Paura sul lago di Garda dove, da molte delle zone a sud e persino dalle spiagge si è levata una alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, a Castel Vanzago, frazione collinare del comune di Lonato del Garda, al confine con Desenzano del Garda, non distante dalla tangenziale che va verso Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Per cause ancora in corso di accertamento, il fuoco ha improvvisamente avvolto un capannone industriale utilizzato come deposito di materie plastiche e gomma. La natura del materiale stoccato ha alimentato rapidamente le fiamme, sprigionando un rogo di grandi proporzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lonato del Garda: brucia deposito di gomma e plastica, il lago avvolto da una nube nera

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