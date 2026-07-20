novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del sesto giorno

Notizia in breve

Nel sesto giorno della novena, si prega per chiedere l’intercessione di San Charbel, focalizzandosi sul suo corpo che ha continuato a diffondere un profumo celeste e un liquido miracoloso. Si tratta di un mistero che ha attirato l’attenzione di molti credenti, poiché si dice che queste sostanze abbiano avuto effetti curativi su persone di diverse fedi. La preghiera si concentra sulla richiesta di grazie attraverso questo prodigio.