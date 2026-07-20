Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel preghiera del sesto giorno
Nel sesto giorno della novena, si prega per chiedere l’intercessione di San Charbel, focalizzandosi sul suo corpo che ha continuato a diffondere un profumo celeste e un liquido miracoloso. Si tratta di un mistero che ha attirato l’attenzione di molti credenti, poiché si dice che queste sostanze abbiano avuto effetti curativi su persone di diverse fedi. La preghiera si concentra sulla richiesta di grazie attraverso questo prodigio.
Proseguiamo il cammino di preghiera approfondendo il prodigioso mistero del corpo di San Charbel, che continuò a emanare un profumo celeste e un liquido miracoloso capace di guarire malati di ogni fede. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Il corpo di Charbel era stato ricondotto in Monastero, poiché, dopo la sua morte, emanava luce e produceva un liquido rossastro. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
San Giuseppe: Potente Intercessore per le Anime del Purgatorio | Novena Giorno 4
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NOVENA PER CHIEDERE LA POTENTE INTERCESSIONE A SAN CHARBEL, TERZO GIORNO Trovi la preghiera completa al link nel primo commento facebook
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