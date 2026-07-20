Un’ampia maggioranza di italiani sostiene che la condanna di Mario Roggero sia ingiusta e chiede la grazia. Uno studio online rivela che il sentimento prevalente nei commenti e nelle opinioni è positivo nei confronti del gioielliere, noto per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto. La maggior parte delle persone si schiera dalla sua parte, considerando la sentenza come sbagliata.

Il sentiment, come lo definiscono gli analisti del web, è stato sempre in maggioranza positivo per Mario Roggero, il gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori. Ma dal giorno della condanna definitiva della Cassazione, il 15 luglio, l’ affetto e la solidarietà degli italiani si sono impennatae. E sono in tanti, un italiano su tre, a chiedere la grazia immediata, come svela un sondaggio web di “ Arcadia “, la società di analisi di Domenico Giordano, che ha elaborato una ricerca per conto de “ L’Aria che tira” di David Parenzo, su La7. L’analisi su Mario Roggero e gli italiani. L’analisi del dibattito online evidenzia una forte mobilitazione a favore di Mario Roggero dopo la sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nove italiani su 10 stanno con Roggero: condanna sbagliata, ora la grazia. Lo studio-verità sul gioielliere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

Notizie e thread social correlati

Gioielliere Roggero: la grazia sarebbe sbagliata e sarebbe un precedente pericoloso; la giustizia non è un far westAlcune persone stanno proponendo la grazia per un gioielliere del cuneese, condannato per aver sparato e ucciso due ladri che avevano svaligiato la...

Mario Roggero, la moglie del gioielliere presenta domanda di grazia dopo la condanna definitivaLa moglie del gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere ha presentato una richiesta di grazia e un'istanza per sospendere l'esecuzione della...

Temi più discussi: Fronte comune dell’Italia e nove Paesi contro i tagli alla promozione agroalimentare UE; Nove persone su 10 si sentono sicure su strada, solo il 45% esperti è d'accordo; Italia-Australia, scelto il XV azzurro: nove cambi per il Nations Championship, torna Pani; Domani la Commissione Ue presenta la revisione dell’Ets, documento dell’Italia e di nove altri Paesi contro nuove tasse sul clima.

#SerieA, il 4 settembre le offerte sui diritti internazionali: l’affare può valere 4,5 miliardi. In vendita circa il 10-20% della newco: nove fondi in short list. L’obiettivo è arrivare a raddoppiare i ricavi, che al momento valgono 250 milioni. Secondo quanto appreso da x.com

Nove italiani su 10 utilizzano bene l'acqua in casaOltre 9 italiani su 10 (+10% sul 2025) mettono in atto comportamenti virtuosi nell'utilizzo dell'acqua in casa. Lo rivela la seconda edizione dell' 'Osservatorio sugli usi e consumi idrici in ambito ... ansa.it

Il Natale profuma di pane: 9 italiani su 10 cucinano in casa e il mercato vale circa 16 miliardiCon il recente ingresso della cucina italiana nella lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco, il pane, alimento quotidiano profondamente rappresentativo della tradizione ... ilmessaggero.it