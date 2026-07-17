La moglie del gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere ha presentato una richiesta di grazia e un'istanza per sospendere l'esecuzione della pena. La condanna definitiva riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina nel 2021 nel Cuneese. La richiesta è stata avanzata dopo la sentenza definitiva.

La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato una domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. Le iniziative sono state depositate dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione da parte della Procura di Asti, arrivato in seguito alla conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, la moglie del gioielliere presenta domanda di grazia dopo la condanna definitiva

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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