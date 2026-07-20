Durante la notte di agosto ad Akita, lungo la Strada Nazionale 101 di Noshiro, si svolge il Festival Tanabata. I partecipanti allestiscono castelli illuminati che si stagliano contro il cielo notturno. La celebrazione coinvolge luci e decorazioni, creando uno spettacolo visivo. La manifestazione si svolge in una città costiera affacciata sul Mar del Giappone, attirando numerosi visitatori. La festa si tiene ogni anno in questa località, consolidando la tradizione del Tanabata.

La notte di agosto ad Akita si trasforma. Lungo la Strada Nazionale 101 di Noshiro, una città costiera del nord del Giappone affacciata sul Mar del Giappone, si consuma una delle più spettacolari celebrazioni del Tanabata. Il festival conosciuto come “Tenku no Fuyajo” – letteralmente “castelli nel cielo che non dormono mai” – fa risorgere dalle ceneri della modernità un’antica tradizione dell’epoca Edo. Qui, la festività che celebra l’incontro tra le divinità stellari Orihime e Hikiboshi assume una forma unica al mondo: castelli di carta e bambù alti quanto palazzi di sei piani avanzano maestosamente tra le strade cittadine, illuminati da migliaia di lanterne mentre tamburi taiko scandiscono il ritmo della notte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Noshiro Tanabata Festival: dove i castelli illuminati sfidano il cielo di Akita

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