Nel fine settimana, a Poggibonsi, si svolge il Festival del Calcio, un evento che coinvolge giovani calciatori e professionisti di serie A. L'iniziativa, ideata dai giovani, si rivolge a tutta la comunità locale e si concentra su partite tra squadre di diverse categorie. La manifestazione si svolge in più giorni e prevede incontri, tornei e momenti di aggregazione legati al mondo del calcio.

Un avvenimento pensato dai giovani e dedicato all’intera comunità. A Poggibonsi nel fine settimana il centro sportivo Virtus Biancoazzurra diverrà un palcoscenico per un inedito progetto che si propone di rivoluzionare il concetto di torneo, fondendo competizione, spettacolo social e cultura sportiva. È il Festival del Calcio (patrocinio del Comune), fra incontri sul campo, ospiti illustri e giochi a beneficio dei bambini. Un format innovativo: tra una partita e l’altra i piccoli atleti potranno sfidarsi in mini-giochi a tema (calcio-balilla, foot-darts, mini-campi e aree precisione), interagendo con i loro idoli. Il valore aggiunto è rappresentato da un parterre di ospiti di caratura nazionale, divisi tra leggende del calcio giocato e icone del mondo digital.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il Festival del Calcio. I campioni di domani sfidano i big della Serie A

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