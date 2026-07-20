Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha pubblicato video che mostrano gli attacchi avvenuti durante la nona notte consecutiva contro le capacità militari iraniane. Questi attacchi sono stati condotti dagli Stati Uniti e sono stati documentati attraverso le immagini diffuse dal comando. La sequenza di attacchi si è protratta per più notti, senza interruzioni, e coinvolge obiettivi militari in Iran.

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso i video della nona notte consecutiva di attacchi contro le capacità militari iraniane. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato domenica che gli attacchi miravano a "ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz". I nuovi scontri sono avvenuti dopo un fine settimana in cui gli Stati Uniti hanno annunciato tre nuove vittime tra i militari statunitensi e la scomparsa di un membro del personale. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Iran.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nona notte di attacchi Usa in Iran, il video dell'esercito Usa

Notizie e thread social correlati

Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: “Colpito duramente in onore dei soldati caduti” – La direttaPer la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito l’Iran, colpendo siti di difesa aerea, sorveglianza costiera e capacità marittime in...

Attacchi incrociati in Iran, i missili lanciati dalle navi e la risposta di Teheran: i video diffusi dall’esercito Usa e dai PasdaranDurante la notte tra sabato e domenica si sono verificati nuovi attacchi tra Iran e forze statunitensi.

Temi più discussi: Nona notte di raid Usa contro l'Iran. Teheran colpisce due petroliere a Hormuz; L'Iran risponde mentre gli USA concludono la nona notte di raid; Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la nona notte consecutiva; Nona notte di attacchi Usa-Iran. Trump: In onore dei soldati caduti, Teheran: Colpite due petroliere a Hormuz.

Nona notte di attacchi statunitensi all'Iran, mentre i Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran shorturl.at/ZoweD #news #skytg24 x.com

Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: Colpito duramente in onore dei soldati caduti – La direttaUn fotogramma dall'ultimo video rilasciato dal Centcom in cui vengono mostrati gli attacchi notturni ... msn.com

Nona notte di raid Usa contro l'Iran. Teheran colpisce due petroliere a HormuzTrump: 'Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti'. Rubio: 'Altri Paesi devono fare di più' (ANSA) ... ansa.it