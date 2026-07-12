Attacchi incrociati in Iran i missili lanciati dalle navi e la risposta di Teheran | i video diffusi dall’esercito Usa e dai Pasdaran

Durante la notte tra sabato e domenica si sono verificati nuovi attacchi tra Iran e forze statunitensi. Le forze armate statunitensi hanno diffuso video di missili lanciati da navi contro obiettivi in Iran, mentre Teheran ha pubblicato filmati di una risposta con attacchi di droni. La situazione rimane tesa con scambi di attacchi e comunicazioni visive tra le due parti, senza segnalazioni di vittime o danni specifici.

Scambio di attacchi e video tra Usa e Iran: l’escalation non si ferma nella notte tra sabato e domenica. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ha pubblicato un video nel quale mostra quelli che i militari definiscono attacchi contro “siti iraniani per missili e droni, capacità navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”. Le immagini sono state pubblicate insieme a una dichiarazione in cui si afferma che le forze statunitensi hanno “completato” una terza serie di attacchi contro l’Iran. “Le forze statunitensi hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento (basati a terra e su navi), droni e unità navali “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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