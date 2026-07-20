Per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito l’Iran, colpendo siti di difesa aerea, sorveglianza costiera e capacità marittime in città come Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar. Secondo il Comando centrale americano, gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture militari strategiche. Il Pentagono non ha fornito dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi. Nessuna comunicazione ufficiale iraniana sui danni subiti.

Per la nona notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno colpito l’ Iran. Tra le città colpite ci sarebbero Sirik, Jask, Tabriz e Chabahar e, secondo il Comando centrale americano (Centcom) sarebbero stati presi di mira siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, oltre alle capacità marittime della Repubblica Islamica. L’obiettivo resta “ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi commerciali e marinai civili che transitano nello Stretto di Hormuz “, si legge in un post su X. CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, nona notte di attacchi Usa. Trump: “Colpito duramente in onore dei soldati caduti” – La diretta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRAN, terza notte di attacchi USA. Teheran attacca due petroliere. TRUMP: colpiremo sito nucleare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guerra Iran, nona notte di raid Usa: Trump: “Colpiti duramente in onore dei soldati caduti”

Nuovi raid contro Teheran, Trump: "Colpito duramente in onore dei soldati caduti. Colpite due petroliere nello stretto di HormuzLe forze statunitensi hanno colpito per la nona notte consecutiva obiettivi in Iran, tra cui centri di comando, sistemi di difesa aerea, siti...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la nona notte consecutiva; Nona notte di raid Usa contro l'Iran. Teheran colpisce due petroliere a Hormuz; L'Iran risponde mentre gli USA concludono la nona notte di raid; Nona notte di attacchi Usa-Iran. Trump: In onore dei soldati caduti, Teheran: Colpite due petroliere a Hormuz.

Nona notte di attacchi statunitensi all'Iran, mentre i Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran shorturl.at/ZoweD #news #skytg24 x.com

Iran, la guerra in diretta, nuova ondata di raid Usa, Trump: Abbiamo colpito in onore dei soldati caduti. Nave in fiamme nello Stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale. L'esercito Usa ha condotto la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran ... fanpage.it

Nona notte di raid Usa contro l'Iran. Teheran colpisce due petroliere a HormuzTrump: 'Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti'. Rubio: 'Altri Paesi devono fare di più' (ANSA) ... ansa.it

Il strano momento di opportunità tra America e Iran: come un conflitto bloccato può aprire la strada alla pace reddit