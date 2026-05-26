Il governo ha deciso di ridurre temporaneamente le accise sulla benzina e sul diesel, mantenendo i prezzi alla pompa vicino ai 2 euro al litro. Questa misura fa sì che il costo di un pieno diventi più accessibile alle persone, mentre lo Stato perde entrate fiscali. La decisione è stata annunciata in risposta all’aumento dei prezzi energetici. La riduzione delle accise durerà fino a una data stabilita.

Quando benzina e gasolio restano vicini ai 2 euro al litro, il pieno non è più solo una spesa privata. È il primo anello di una catena che parte dal distributore e arriva molto più lontano: nelle tasche delle famiglie, nei margini degli autotrasportatori, nei costi della logistica, nei prezzi sugli scaffali e, alla fine, nei conti dello Stato. Il nuovo decreto carburanti varato dal Consiglio dei ministri il 22 maggio 2026 conferma questa logica: il Governo ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel dal 23 maggio al 6 giugno 2026, ma con riduzioni diverse rispetto alla fase precedente: circa 5 centesimi al litro sulla benzina e 10 centesimi al litro sul gasolio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio accise benzina e diesel: quanto costa allo Stato tenere bassi i prezzi alla pompa

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