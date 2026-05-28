A una stazione di servizio in Alto Adige, il diesel viene venduto a 19 centesimi al litro, scatenando il caos tra i clienti. Diverse persone si sono radunate in fretta, alcune tentando di bloccare l’accesso o di entrare senza rispettare le regole. La scena si è fatta confusa, con tensioni tra i presenti. Non ci sono stati segnalati incidenti gravi o feriti, ma l’evento ha causato disagi e scompiglio nella zona.

Assalto a una pompa di benzina in Alto Adige: scene di puro caos, persone a caccia della pistola per fare il pieno. La ragione? Un caso più unico che raro: per un errore, il diesel veniva erogato a 19,9 centesimi al litro. È accaduto ad Avelengo, dove un guasto elettronico ha trasformato per alcune ore un normale distributore self-service in una calamita per automobilisti provenienti da tutta la zona. A riportare la vicenda è stata la Neue Südtiroler Tageszeitung. Nel giro di poco tempo davanti all’impianto si sono formate lunghe file di auto, con diversi clienti arrivati anche muniti di taniche per approfittare del prezzo stracciato. Un’occasione irripetibile, soprattutto in un periodo segnato dai continui rincari dei carburanti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alto Adige, diesel a 19 centesimi: si scatena l'inferno alla pompa di benzina

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