L’Aifa ha ammesso in commissione Covid che il vaccino non avrebbe prevenuto l’insorgenza di alcuni casi. La dichiarazione ha scatenato un acceso scambio di battute sui social, riaccendendo le discussioni sulla strategia adottata durante la pandemia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi di questa affermazione. La notizia si diffonde rapidamente, alimentando le critiche sulla comunicazione ufficiale e sulla efficacia complessiva delle misure adottate.

Un botta e risposta durato pochi secondi sta facendo rapidamente il giro dei social network e riaccende il dibattito sulla gestione della pandemia in Italia. Durante un’audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid-19, il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan ha rivolto una domanda molto diretta alla dottoressa Patrizia Popoli, già presidente della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). La risposta dell’ex dirigente dell’Agenzia è diventata virale ed è destinata a suscitare nuove polemiche. La domanda di Malan: “Il vaccino serviva a prevenire il contagio?”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - “Non serviva a prevenirlo!”. L’ammissione shock dell’Aifa in commissione Covid

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