L’ex direttore generale dell’Aifa ha affermato che il vaccino contro il Covid non impediva il contagio. Le sue dichiarazioni hanno suscitato discussioni sul ruolo e l’efficacia delle misure adottate durante la pandemia. La notizia è stata riportata dai media e ha riacceso il confronto pubblico su come sono state gestite le strategie sanitarie in quel periodo.

Le dichiarazioni dell’ex direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, stanno riaccendendo il dibattito sulle strategie adottate durante la pandemia. Nel corso della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, Magrini ha infatti affermato che il vaccino anti Covid non ha mai bloccato completamente la trasmissione del virus, pur garantendo protezione alla persona vaccinata contro le forme più gravi della malattia. Una frase che ha immediatamente provocato polemiche politiche e reazioni sui social. “Il vaccino Covid protegge l’individuo che l’ha fatto. La trasmissione non è bloccata. Di quanto si riduce? Di un po’. Bon, mi fermo qui”, ha dichiarato l’ex numero uno dell’Aifa davanti alla Commissione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il vaccino non bloccava il contagio”. Covid, la clamorosa ammissione dell’ex direttore Aifa

Notizie correlate

Leggi anche: La bufala dei “11.000 politici e membri dell’élite” esentati dal vaccino Covid in Nuova Zelanda

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – VideoDoveva essere una iniziativa di partito, in Calabria, per rilanciare la mobilitazione della Lega sui temi più caldi, dal Ponte al Sì al referendum...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Il vaccino? Efficace... un po': quante non risposte da Magrini; Sapevano dall’inizio ma l’hanno nascosto: Il vaccino? Frena il Covid solo un po’...; La FDA blocca la pubblicazione degli studi sulla sicurezza dei vaccini; Via libera alla Camera per la Riforma di Roma Capitale. Il PD si astiene. Meloni: Amarezza e stupore.

La Verità. . È ufficiale: smentite le balle sul Covid In Commissione Covid, Lucio Malan (Fdi): «Smontato il castello di bugie: sapevano che i vaccini non bloccavano il contagio». Ad ammettere la menzogna è proprio l'ex direttore Aifa, Nicola Magrini, che dice es - facebook.com facebook

Questa cosa non la leggerete altrove ed è gravissimo Covid, l’ex capo dell’AIFA confessa: “I vaccini non bloccavano il contagio” x.com