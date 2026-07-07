Commissione Covid mossa di Conte | Ditemi la data dell’audizione

Giuseppe Conte ha chiesto ufficialmente di essere informato sulla data dell’audizione nella Commissione Covid. La richiesta segue tensioni tra Fratelli d’Italia e l’ex premier, che ha trasformato la commissione in un terreno di scontro politico. La commissione, istituita per indagare sulla gestione della pandemia, si è trasformata in un confronto acceso tra le parti. Non sono stati ancora annunciati i dettagli sulla convocazione o sulle modalità dell’audizione.

Alta tensione tra Fratelli d’Italia e Giuseppe Conte sulla Commissione parlamentare d’inchiesta Covid. Quello che doveva essere uno strumento per ricostruire alcuni passaggi nella gestione della pandemia si è trasformato in un ring politico. Da una parte il partito di Giorgia Meloni, che da mesi punta il dito contro l’ex premier. Dall’altra il leader M5S, che chiede di essere ascoltato e accusa la destra di aver costruito un processo politico travestito da inchiesta parlamentare. Conte, ottenuta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana la garanzia di essere reinsediato subito dopo l’audizione, è tornato alla carica. Ha inviato una nuova... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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COMMISSIONE COVID, BIGNAMI INCHIODA CONTE: LA TARGA CHE IMBARAZZA TUTTI

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