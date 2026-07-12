Nel Pulp Podcast, il rapper ha commentato la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, affermando che lasciarla non è stato facile e che l’amore va e viene, ma che comunque l’ha amata. Ha evitato toni accesi nel parlare della separazione e ha sottolineato che il legame con l’ex moglie rimane. Nessun dettaglio su cause o circostanze specifiche della rottura è stato fornito.

Nel Pulp Podcast il rapper parla della separazione con Chiara Ferragni e del legame che resta con l’ex moglie Fedez torna a parlare del rapporto con Chiara Ferragni e lo fa senza alzare i toni, affrontando una delle domande più delicate sulla fine del loro matrimonio. Durante una puntata di P. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: "Non è stato facile lasciarla, l’amore va, l’amore viene, però l'ho amata"

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Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: È stata necessaria la separazione

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