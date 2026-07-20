Dopo tre anni di chemio, una donna è morta di leucemia, nonostante non avesse un tumore. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di 1,3 milioni di euro. La causa è stata un errore diagnostico che ha portato a una terapia prolungata e a una malattia causata dai farmaci usati per trattare un cancro che non era presente.

Un errore diagnostico, una terapia durata quasi tre anni e una malattia provocata proprio dai farmaci somministrati per curare un cancro che non c’era. A 17 anni di distanza dalla morte di una donna di 59 anni residente nel Nord Salento, il Tribunale civile di Lecce ha riconosciuto ai suoi familiari un risarcimento complessivo di un milione e 371mila euro. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Caterina Stasi, della prima sezione civile, al termine del procedimento promosso dal marito, dai figli e dai nipoti della paziente nei confronti del medico che l’aveva avuta in cura e dell’Asl di Lecce. Dalla somma stabilita dovrà essere detratto quanto già versato dalla compagnia assicurativa nel corso del giudizio. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Non aveva un tumore, ma dopo tre anni di chemio è morta di leucemia: alla famiglia risarcimento da 1,3 milioni di euro

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