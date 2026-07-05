Morì a 37 anni per un tumore al seno risarcimento da 1,1 milioni di euro alla famiglia | Ritardo nella diagnosi

Il tribunale civile di Pisa ha stabilito un risarcimento di oltre 1,1 milioni di euro a favore dei familiari di una donna morta a 37 anni per un tumore al seno nel 2021. La decisione riguarda un presunto ritardo nella diagnosi da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. La causa è stata intentata dai parenti della donna, che hanno contestato un'inosservanza nei tempi di diagnosi e trattamento.

Il tribunale civile di Pisa ha condannato l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana a risarcire con oltre 1,1 milioni di euro i familiari di una 37enne morta per un tumore al seno nel 2021. Secondo i giudici, il ritardo diagnostico della malattia avrebbe ridotto significativamente le possibilità di sopravvivenza della paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Convivere con il tumore al seno metastatico: una vita possibile, oltre la diagnosi

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