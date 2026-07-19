Un neonato con disabilità permanente a causa di un tumore non diagnosticato durante la gravidanza riceverà oltre un milione di euro di risarcimento. La decisione è stata presa dopo che un tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’ospedale per negligenza sanitaria. La famiglia otterrà anche una rendita vitalizia per il ragazzo, che dovrà convivere con le conseguenze di questa omissione medica. La sentenza conferma la grave colpa dell’ospedale nel trattamento durante la gravidanza.

Lucca, 19 luglio 2026 – Per un tumore non diagnosticato in gravidanza, ora il ragazzo dovrà convivere con uno stato di disabilità permanente. Ma ha diritto al risarcimento superiore al milione di euro, una rendita vitalizia per il ragazzo e una sentenza che riconosce la responsabilità dell'ospedale per una grave negligenza sanitaria. La mancata diagnosi del tumore . È quanto ha stabilito il Tribunale di Catania al termine della causa promossa da una famiglia di Lucca nei confronti del Policlinico San Marco di Catania, dove nel 2012 la madre era stata ricoverata per partorire. Secondo i giudici, durante il ricovero i sanitari non individuarono un feocromocitoma, raro tumore dell'area renale che provocava nella donna ipertensione e forti cefalee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tumore non diagnosticato in gravidanza, disabilità permanente per il bimbo: oltre un milione di euro di risarcimento alla famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tumore non diagnosticato per anni, scatta il maxi risarcimento: quasi un milione di euro ai familiari della pazienteUn tumore al colon non diagnosticato per oltre dieci anni ha causato un ritardo nella diagnosi.

Dimesso dall’ospedale, muore per un infarto non diagnosticato: oltre mezzo milione di euro di risarcimentoUn uomo di 54 anni, dimesso dall’ospedale di Fondi, è deceduto per un infarto non diagnosticato.

Temi più discussi: Morì per un tumore al colon non diagnosticato in tempo, le figlie della paziente risarcite con 320mila euro; Linfoma Mantellare: si può evitare la chemioterapia?; Tumore del colon, quanto si può aspettare? Il limite cambia con la terapia; Pesticidi e tumori: gli effetti dei pesticidi sulla salute.

Morì per un tumore al colon non diagnosticato in tempo, le figlie della paziente risarcite con 320mila euroMorì nel 2011 per un tumore al colon dopo essersi sottoposta ad accertamenti sanitari, durante i quali però i medici non si sarebbero accorti della neoplasia. Ora il tribunale di Parma, al termine del ... fanpage.it

La macchia sulla pelle nasconde un tumore al colon: i medici lo diagnosticano con ritardo, la paziente muore. Figlie risarciteIl tribunale di Parma e la malattia non diagnosticata nemmeno dopo gli esami: Comportamento non corretto dei medici dell’ospedale che non approfondirono come doveroso il referto della Pet ... msn.com