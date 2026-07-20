Durante un concerto, una cantante romana è caduta dal palco, causando paura e un rapido trasporto in ospedale. La cantante ha spiegato di non aver voluto eseguire acrobazie e che indossava i suoi occhiali da vista. Ha aggiunto di aver preso uno spavento, ma di stare bene, con alcuni dolori e acciacchi. Non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni di salute.

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”. Inizia così il messaggio che la cantautrice romana Noemi ha postato sui social, dopo la brutta caduta dal palco ieri sera durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Accanto al post, una foto con l’artista nel letto d’ospedale con una grande borsa del ghiaccio in testa e un collare cervicale. Noemi cade dal palco, nessun danno grave. “Mi dispiace tantissimo – aggiunge Noemi – dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Noemi vola giù dal palco, paura e la corsa in ospedale (video). Come sta la cantante romana

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