Noemi cade dal palco e finisce in ospedale | come sta la cantante

Durante il concerto a San Salvo Marina, una cantante di 44 anni è caduta dal palco mentre stava salutando il pubblico al termine di una canzone. La caduta è avvenuta nella tarda serata di ieri. La cantante è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione medica.

Brutta caduta per Noemi. La cantante romana, 44 anni, è finita giù dal palco nella tarda serata di ieri, mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Nelle immagini che circolano in queste ore sui social, si vede la performer camminare sul palco a braccia alzate, intenta a congedarsi dai suoi fan, e perdere l’equilibrio, rovinando a terra. Soccorsa immediatamente dal personale medico presente, Noemi è stata medicata sul posto e poi trasferita all’ ospedale San Pio di Vasto per ulteriori accertamenti, mentre il concerto è stato sospeso. Noemi, come sta dopo la caduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Choc al concerto di Noemi: cade dal palco e finisce in ospedale

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