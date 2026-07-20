Durante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco al termine di un brano. È stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti. Lo spettacolo è stato sospeso subito dopo l'incidente. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni di salute della artista, né dettagli sulle cause della caduta. La sicurezza sul palco e le procedure di emergenza sono state attivate prontamente. La produzione ha comunicato che l’evento riprenderà solo dopo il completamento di tutti gli accertamenti medici.

Attimi di paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina: la cantante è caduta dal palco al termine di un brano ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Evento sospeso. Momenti di apprensione a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, dove la cantante Noemi è rimasta coinvolta in un incidente durante il concerto inserito nel cartellone degli eventi estivi della località abruzzese. L’episodio si è verificato attorno alle 22.30, quando l’artista, al termine di un brano, si stava avvicinando al pubblico per salutarlo. Per cause ancora da chiarire, Noemi è caduta dal palco, finendo a terra e facendo scattare immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, spettacolo sospeso

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Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: ferita alla testa e portata in ospedale

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Noemi cade dal palco durante un concerto, in ospedale per accertamentiDurante un concerto a San Salvo Marina, la cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano.

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Noemi cade dal palco durante il concerto: trasportata in ospedale per accertamentiIncidente durante l'esibizione a San Salvo Marina, in Abruzzo. La cantante è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano. Il concerto è stato sospeso ... rainews.it

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